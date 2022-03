LA JAM DU LUNDI animée par FRANÇOIS CONSTANTIN Catégorie d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le lundi 16 mai 2022

de 21h00 à 00h30

gratuit

Pity Cabrera piano, Damian Nueva cbasse, Lukmil Perez batterie, François Constantin percus/lead. Pour les caribéennes de Mai, un line-up 100% cubain ! Au programme, 1h de concert suivi d’une jam endiablée ! Remarqué pour ses talents d’acteur dans la série The Eddy de Chazelle, Damian Nueva a participé à d’innombrables projets éclectiques aux côtés d’artistes comme Didier Lockwood, Oum, Roberto Fonseca, John Legend, David Murray, Ayo ou encore Gregory Privat. Son premier album “Orisun” sorti fin 2020, a fait l’unanimité: “un pur bijou créatif de sensualité et de groove afro-cubain”, FIP Pity Cabrera est un magicien du piano et de l’accordéon, un grand nom de l’école de La Havane. Batteur cubain de renommée internationale et musicien incontournable de la scène jazz, Lukmil Perez s’est fait une place et une sérieuse réputation qui a séduit Charles Aznavour, Sergent Garcia, Jacky Terrason, Omar Sosa, Giovanni Mirabassi, Roberto Fonseca… Au Baiser Salé on connait François Constantin et ses jams depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité toute la scène jazz hexagonale à se produire à ses côtés ! Il a su faire de ce rendez-vous hebdomadaire une institution internationalement connue. Théâtre de soirées improvisées et généreuses où le tout Paris de tous les jazz se croise, le club haut perché de la rue des Lombards ne compte plus les moments de magie, de rencontres et de découvertes qui auront jalonné ces trois décennies. Générosité, expérience, énergie, & talent garantissent l’ambiance inégalable des Jam Sessions du lundi soir ! Contact : 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220516 https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale Musique

