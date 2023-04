La Jam du Lundi animée par François Constantin Le Baiser Salé, 10 avril 2023, Paris.

Le lundi 10 avril 2023

de 21h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Les Jams du lundi sont LE Rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité.

Au Baiser Salé, on connait François Constantin et ses jam sessions depuis plus de trente ans ! Alors autant vous dire, qu’il a invité toute la scène jazz hexagonale à se produire à ses côtés et qu’il a su faire de ce rendez-vous hebdomadaire, une institution internationalement connue !

Théâtre de soirées improvisées et généreuses où le tout Paris de tous les jazz se croise, le club haut perché de la rue des Lombards ne compte plus les moments de magie, de rencontres et de découvertes qui auront jalonné les trois dernières décennies !

Un set de concert suivi de deux sets de rencontres musicales improvisées où générosité, expérience, énergie et talent garantissent l’ambiance inégalable des Jam Sessions du lundi soir !

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20230410 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale

