1h de concert, suivi d’une jam endiablée ! Voici le programme de LA JAM DU LUNDI ! Un pari relevé avec audace, spontanéité et bienveillance depuis plus de 30 ans par François Constantin et ses invités !

Le club haut perché de la rue des Lombards ne compte plus les moments de magie, de rencontres et de découvertes qui auront jalonné ces trois décennies.

Générosité, expérience, énergie, et talent garantissent l’ambiance inégalable des Jam du lundi soir.

En pleine cœur des Caribéennes de Mai, un line-up construit sur mesure !

Pianiste et compositeur de talent, Sylvain Ransy brille par sa créativité, une musique entre jazz bop et subtilités de la musique caribéenne, modernité et profondeur des musiques traditionnelles et ancestrales guadeloupéennes.

Issu d’une famille métissée, Elvin Bironien va s’intéresser à la culture créole martiniquaise de son grand-père maternel et la musique caribéenne va rapidement prendre une place particulière dans sa manière de concevoir le groove et le placement rythmique. Le journal L’Humanité parle de lui comme “un doux dynamiteur de frontières”. Sens du groove, énergie et expressivité généreuses lui collent à la peau.

De Jacques Schwarz-Bart à Mario Canonge, en passant par Naïssam Jalal, Arnaud Dolmen est le batteur que tout le monde s’arrache ! Sideman de renom au jeu inspiré et au style singulier, il fait aussi l’unanimité avec ses projets personnels. « Dans un premier album magistral, “Tonbé Lévé”, le prodige guadeloupéen fait danser les polyrythmies du Gwoka sur un air de jazz hybride et irrésistible. » Fip. D’ailleurs, son 2nd album vient de sortir !

