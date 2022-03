LA JAM DU LUNDI animée par François Constantin Le Baiser Salé, 9 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 09 mai 2022

de 21h00 à 01h00

gratuit sous condition

Une jam session aux couleurs des Caribéennes de Mai animée par François Constantin, avec Thierry Vaton, Stéphane Castry et Tilo Bertholo !

3 musiciens au CV impressionnant et à la technique exquise assurent le show aux côtés de François Constantin. Thierry Vaton, pianiste/arrangeur/compositeur d’Angélique Kidjo, Tanya St-Val ou Patrick St-Eloi et les incontournables contrebassistes et batteurs de la scène jazz afro-cubaine. Stéphane Castry, l’un des musiciens caribéens les plus talentueux et plébiscités de sa génération, qui a accompagné Kassav’ et écrit des chansons pour Jocelyne Béroard, Cunnie Williams, Angélique Kidjo, Ayo, Sinclair, Kéziah Jones…Et Tilo Bertholo, jeune batteur martiniquais (Grégory Privat, Sly Johnson) et aujourd’hui, LE batteur incontournable du monde du Jazz.

Rien que ça, pour une jam session aux couleurs des CARIBÉENNES DE MAI !

François Constantin percus/lead, Thierry Vaton piano, Stéphane Castry basse, Tilo Bertholo batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : + 33 1 42 33 37 71

