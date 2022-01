LA JAM DU FONDEUR Le lieu de l’Autre – Anis Gras, 30 janvier 2022, Arcueil.

du dimanche 30 janvier au dimanche 27 février à Le lieu de l’Autre – Anis Gras

Dans le cadre du projet européen **SHARE**, qui soutient l’improvisation musicale et met en lien celles et ceux qui la pratiquent. 3h de jams et d’expérimentations interdisciplinaires, avec, en ouverture, les musicien·nes fondateur·ices du projet **SHARE** : Jonathan Aardestrup (contrebasse) du collectif danois The Community, Paulo Chagas (flûte, saxophone) du collectif portugais Zpoluras, Carlo Mascolo (trombone) du collectif italien Muzic Plus, et Yoram Rosilio (contrebasse) du collectif français Le Fondeur de Son. Ramenez vos instruments ! _RDV mensuel_

Gratuit

Jam session dans le cadre du projet européen « SHARE »

Le lieu de l’Autre – Anis Gras 55, avenue Laplace – 94110 ARCUEIL Arcueil Val-de-Marne



