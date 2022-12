La jam du dimanche Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

La jam du dimanche Le Baiser Salé, 26 mars 2023, Paris. Le dimanche 26 mars 2023

de 21h00 à 02h00

. gratuit sous condition

Nouveau talent du jazz hexagonal, sideman et leader, Simon Chivallon aime par-dessus tout, la scène ! Simon Chivallon piano/lead, Samuel F’Hima cbasse, Tom Peyron batterie Les ailes princières d’Herbie Hancock se déploient et planent sur les routes du jazz be-bop autant que sur les volcans de la funk. Jam Session en hommage à ce pianiste d’une créativité intarissable ! Originaire de la région Bordelaise, Simon est diplômé au Pôle Supérieur de Paris depuis 2015. Sideman et leader il aime par-dessus tout, la scène. En 2017 il a sorti un premier album « Flying Wolf » avec une bonne présence dans la presse. En Mars 2021, il sort un album en trio « Light Blue » consacré à un répertoire de chansons qui a fait l’unanimité dans la profession. Si le jazz est une manière de vivre la musique dans l’instant, Simon Chivallon en est totalement l’incarnation, et chaque solo le démontre par sa spontanéité et sa franchise. Il n’y a pas de place pour les faux semblants : ce qui se joue est ce qui vient, une sensibilité qui s’exprime, un talent qui respire et qui cherche à toucher celui qui écoute. Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

LA JAM DU DIMANCHE ANIMÉE PAR SIMON CHIVALLON – Hommage à HERBIE HANCOCK

