La Jam du dimanche animée par Matis Hurion : Spéciale FREELANCE Le Baiser Salé Paris, dimanche 7 avril 2024.

Le dimanche 07 avril 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. gratuit sous condition

Le feu pour La Jam du Dimanche de Matis Hurion avec une spéciale FREELANCE !

Le collectif Freelance, basé à Harlem, apporte son esthétique musicale hybride et libre et défie les genres repoussant les limites avec une production sonore avant-gardiste. La confrérie des musiciens met les auditeurs au défi de prendre des risques, d’embrasser leurs passions et de vivre pour aujourd’hui – pas pour demain, mais pour aujourd’hui.

Pari tenu par Matis Hurion avec cette spéciale car ses influences passent par Robert Glasper, Kendrick Lamar, Nick Hakim, SiR… et s’inspirent de batteurs renommés comme CJ Thompson, Justin Tyson, Taron Lockett, Rico Nichols…

Ça promet une année de jam colorée, moderne et dynamique !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

