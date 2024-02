La JAM de TEDDY SORRES Le Baiser Salé Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 20h30 à 01h30

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

La JAM du DIMANCHE un rendez-vous incontournable, une ambiance inégalable !

Bienvenue dans l’univers des Jam Sessions #PlaceAuxJeunes !

Cedric Duchemann piano, Teddy Sorres basse, Kevin Lazakis guitare, Arnaud Bichon batterie

Bassiste virtuose pour Olivier Ker Ourio, Meddy Gerville, Christophe Zoogonès, Teddy Sorres se fait créateur de liens entre diverses influences musicales. Habitué au mélange entre musique traditionnelle réunionnaise et jazz, le jeune bassiste explore des horizons musicaux éloignés, conjuguant Électro, Pop, Maloya, Jazz et Musiques urbaines. Une fusion/jazz et maloya accomplie.

Pour cette jam #PlaceAuxJeunes, il s’entoure de la jeune génération parisienne pour une jam chaleureuse et spontannée. Un mariage musical qui se présente comme moderne et explosif !

Une heure autour de ses compositions entre jazz-fusion et maloya puis place à la JAM !!

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

