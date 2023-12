La JAM de SIMON CHIVALLON – Hommage à Wayne Shorter Le Baiser Salé Paris, 11 février 2024, Paris.

Le dimanche 11 février 2024

de 20h30 à 01h30

.Tout public. gratuit sous condition

« C’est ​ce qu’on aime dans son jeu : ​le naturel qu’il dégage, ​la présence qu’il insuffle aux thèmes, ​les résonances que gagnent les chansons jouées… » Radio France

Simon Chivallon piano/lead, Etienne Renard basse, Stéphane Adsuar batterie

Légende vivante du jazz, la musique du saxophoniste Wayne Shorter s’invite au Baiser Salé pour une jam endiablée ! Du hard-bop des Jazz Messengers jusqu’à son quartet juvénile des années 2000, du « second quintet » de Miles Davis à l’univers synthétique et métissé de Weather Report, Wayne Shorter est demeuré lui-même en ne cessant de s’immerger dans des contextes différents.

Originaire de la région Bordelaise, Simon est diplômé au Pôle Supérieur de Paris depuis 2015. Sideman et leader il aime par-dessus tout, la scène. En 2017 il a sorti un premier album « Flying Wolf » avec une bonne présence dans la presse. En Mars 2021, il sort un album en trio « Light Blue » consacré à un répertoire de chansons qui a fait l’unanimité dans la profession.

Si le jazz est une manière de vivre la musique dans l’instant, Simon Chivallon en est totalement l’incarnation, et chaque solo le démontre par sa spontanéité et sa franchise. Il n’y a pas de place pour les faux semblants : ce qui se joue est ce qui vient, une sensibilité qui s’exprime, un talent qui respire et qui cherche à toucher celui qui écoute.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

