La JAM de SIMON CHIVALLON Hommage à Georges Brassens Le Baiser Salé Paris, dimanche 14 avril 2024.

Le dimanche 14 avril 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. gratuit sous condition

« C’est ​ce qu’on aime dans son jeu : ​le naturel qu’il dégage, ​la présence qu’il insuffle aux thèmes, ​les résonances que gagnent les chansons jouées… » Radio France

Pour célébrer la musique de Georges Brassens, Simon Chivallon réunit le batteur de Montpellier Valentin Jam, et le contrebassiste italien Luca Fattorini pour un set intimiste et moderne autour de grands classiques de la chanson française.

Sideman et leader, Simon Chivallon aime par-dessus tout, la scène ! Light Blue, son dernier album, passe avec un égal bonheur de Monk aux Beatles, de Gabriel Fauré à Georges Brassens. Le pianiste assume son amour de la mélodie et dévoile une série de compositions personnelles qui ne manquent pas de caractère. D’une fraîcheur d’inspiration rare, son album impose avec brio le feeling et le lyrisme d’un artiste pour qui le jazz parle d’évidence.

Simon Chivallon anime la jam #PlaceAuxJeunes, un dimanche par mois, accompagné des talents de sa génération, avec des hommages généreux, qui parlent au plus grand nombre. Si le jazz est une manière de vivre la musique dans l’instant, Simon Chivallon en est totalement l’incarnation, et chaque solo le démontre par sa spontanéité et sa franchise. Il n’y a pas de place pour les faux semblants : ce qui se joue est ce qui vient, une sensibilité qui s’exprime, un talent qui respire et qui cherche à toucher celui qui écoute.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

