Le rendez-vous a ne pas manquer une fois par mois, la fameuse jam du dimanche colorée, moderne et dynamique de Matis Hurion ! Les influences jazz soul, RnB et Pop de Matis sont intimement liées aux jam qu’il organise. Il aime Jill Scott, il créé un hommage avec un line up à faire pâlir les amplis tellement la soul, funk, le RnB vont déchirer le silence et l’espace .. groove .. groove .. !! Originaire de région parisienne, Matis grandit dans le sud de la France entouré d’une famille d’artistes avec un père compositeur et une mère auteure. Il fait ses premières armes au conservatoire de Perpignan et au Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB) dans lequel il poursuit actuellement ses études musicales notamment auprès de Martin Wangermée. Ça promet une année de jam colorée, moderne et dynamique ! Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

