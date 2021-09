Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris La Jam de l’West L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Jam de l’West L’Alimentation Générale, 14 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 octobre 2021

de 20h à 1h

gratuit

Amateurs de Soul, de Gnawa, de Funk, de Chaabi, d'Afrobeat… Rendez vous le jeudi 14 octobre à partir de 20h à l'Alimentation Générale ! Amis zicos ramenez vos instrus tout le reste est sur place (batterie, sono, amplis). Soyez bien à l'heure que l'on puisse tous jouer ! On compte sur vous ! Concerts -> Musiques du Monde L'Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

3 : Parmentier (216m) 11 : Goncourt (386m)

Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Concerts -> Musiques du Monde Musique

2021-10-14T20:00:00+02:00_2021-10-15T01:00:00+02:00

