2022-06-05 – 2022-06-05 La Jam de l’West ! La jam sans frontières.. du Chaabi au Funk, du Gnawa au Zouk…Pas de limite pourvu que ça groove !!! Amis zicos ramenez vos instrus tout le reste est sur place (sono, clavier, batterie, amplis).

On compte sur vous !

1ere partie Folk Maghrébin avec :

Habib Farroukh : chant, guitare, Jawad Amr : mandole, Clément Vallin : contrebasse

