La JAM de CALOÉ – Hommage à Dinah Washington Le Baiser Salé Paris, 25 février 2024, Paris.

Le dimanche 25 février 2024

de 20h30 à 01h30

.Tout public. gratuit sous condition

« Très belle technique vocale, on ne peut que louer Caloé. » Albert Algoud pour Le Canard Enchaîné

Caloé voix, Julian Leprince-Caetano piano, Mathieu Scala cbasse, Olivier Robin batterie

Dinah Washington, surnommée la Queen of the blues, reste l’une des voix les plus remarquables des années 1950. La chanteuse interprète des titres de blues pur, de blues harmonisé, et des standards parmi les plus célèbres (« Ain’t Misbehavin », « Willow Weep For Me », « The Man I Love »)

Caloé chante et compose, écrivant textes et musique, faisant de l’improvisation vocale son terrain de jeu. Que ce soit dans l’interprétation des mélodies qu’elle revisite ou en recourant au « scat », qu’elle a longuement travaillé pour le maîtriser à sa manière, elle a fait de l’improvisation l’un de ses atouts majeurs. Son jeu de scène généreux, son timbre doux et sa technique vocale font de Caloé une des chanteuses les plus actives de la scène jazz française.

Depuis 2018, la chanteuse arpente la scène du Baiser Salé pour les jam estivales et pour animer une fois par mois les jam du dimanche, soirées orientées vers les jeunes talents. Une heure de concert qui donne le LA, puis place à la JAM !!

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

