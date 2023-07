LES P’TITES PÉPITES – INITIATION AU TIR À L’ARC AVEC ANJOU SPORT NATURE La Jaille-Yvon, 12 août 2023, La Jaille-Yvon.

La Jaille-Yvon,Maine-et-Loire

« les P’tites Pépites », programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu vous prpose de tester le tir à l’arc avec Anjou Sport Nature dans un cadre verdoyant..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 16:00:00. EUR.

La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



« Les P’tites Pépites », a programme of unsuspected discoveries in Anjou Bleu, offers you the opportunity to try archery with Anjou Sport Nature in a green setting.

« Les P?tites Pépites », un programa de descubrimientos insospechados en Anjou Bleu, le ofrece la posibilidad de probar el tiro con arco con Anjou Sport Nature en un entorno verde.

« les P?tites Pépites », ein Programm für ungeahnte Entdeckungen im blauen Anjou, bietet Ihnen die Möglichkeit, mit Anjou Sport Nature in einer grünen Umgebung das Bogenschießen auszuprobieren.

Mise à jour le 2023-06-15 par eSPRIT Pays de la Loire