CUEILLETTE ET REPAS SAUVAGE AU FEU DE BOIS – NATURE ET SIMPLES La Meltière, 1 juillet 2023, La Jaille-Yvon.

Cueillette et repas sauvage au Feu de bois organisé par Nature et simples le 1er juillet 2023, à la Jaille-Yvon..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 20:00:00. EUR.

La Meltière

La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Picking and wild meal at the Feu de bois organized by Nature et simples on July 1st, 2023, in La Jaille-Yvon.

Recogida y comida silvestre en el Feu de Bois organizado por Nature et simples el 1 de julio de 2023, en La Jaille-Yvon.

Wildes Sammeln und Essen am Holzfeuer, organisiert von Nature et simples am 1. Juli 2023 in La Jaille-Yvon.

Mise à jour le 2023-03-06 par eSPRIT Pays de la Loire