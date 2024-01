E-SPORT JUST DANCE La Jaille-Yvon, mercredi 13 mars 2024.

E-SPORT JUST DANCE La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 15:30:00

fin : 2024-03-13 18:30:00

Compétition de danse entre amis sur just dance le 13 mars 2024.

Danseurs en herbe, rois et reines de la piste de danse, venez

défier vos adversaires en utilisant vos talents rythmiques avec

Just dance. Un moment idéal pour s’amuser entre amis ou en

famille.

Informations / réservations

Office de tourisme de l’Anjou bleu

officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 86 83

.

Bibliothèque de la Jaille-Yvon

La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire officedetourisme@anjoubleu.com



L’événement E-SPORT JUST DANCE La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2024-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire