Place du Boiret, le dimanche 26 septembre à 16:00

Les frères Jacquard, trio de musiciens – chanteurs improbables, proposent un spectacle mêlant musique et humour, performances vocales et improvisations théâtrales, élégance vestimentaire et extravagance assumée. Un show burlesque à la croisée du concert et du spectacle.

Organisation : Ville de Cornebarrieu

