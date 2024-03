La inmortalidad del candrejo Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 4 septembre 2024.

La inmortalidad del candrejo Peintures de Alvaro Mejias 4 – 15 septembre Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-04T15:00:00+02:00 – 2024-09-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-09-15T15:00:00+02:00 – 2024-09-15T18:00:00+02:00

Alvaro Mejias se laisse guider par les couleurs. Il frotte l’huile sur la toile et comme par magie quelque chose se passe. C’est une suite de surprises à chaque instant, parfois un visage, des oiseaux, des paysages imaginaires qui viennent peut-être de son subconcient qui sait … Ce Vénézuélien aime la musique, la vie et la liberté, cela se reflète dans ses peintures.

Visite artistique le vendredi 6 septembre à 18h

Ouverture du mercredi au vendredi de 15h à 18h

et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

exposition peinture