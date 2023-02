La Ìara, fille du fleuve TNT – Terrain Neutre Théâtre, 16 février 2023, Nantes.

Un conte qui vous embarque dans le voyage, le fleuve, l’aventure … La Ìara chantait ! Et à chaque note naissait de sa bouche une nouvelle espèce qui plongeait dans le sein de sa mère le Fleuve. Ce spectacle raconte la naissance et l’histoire du fleuve Amazone. Il traverse des contes brésiliens, colombiens, péruviens… On y chante le foisonnement de la vie sortant des eaux. On y chante l’abondance des espèces et les couleurs de la forêt. Mais peu à peu s’élève des entrailles du fleuve un grondement, murmure d’une colère ancestrale.Les anciens donnaient à la Nature des noms. Chaque montagne, chaque fleuve ou forêt avait le sien. Ce spectacle questionne le lien entre les Humains et la Nature, à travers de vieilles légendes où le fleuve est un personnage à part entière. Il traite de manière symbolique les liens d’interconnexion et d’interdépendance qui nous relient tous. Écriture, mise en scène et interprétation : Noémie Truffaut Tout public à partir de 6 ans Durée : 50 min.

