Céramique à la Hutte La Hutte Gruber, 1 avril 2023, Strasbourg.

Céramique à la Hutte 1 et 2 avril La Hutte Gruber

À l’occasion des JEMA, l’atelier partagé la hutte vous ouvre ses portes.

Situé dans le parc d’activité Gruber à koenigshoffen, l’atelier regroupe une dizaine d’artistes et d’artisans d’art.

Trois céramistes, François Bauer, Jonathan Stab et Émilie Cholet vous proposent une immersion dans l’univers de la terre. De la préparation des matières premières à la cuisson, vous découvrirez les différentes étapes du travail de la céramique. Vous pourrez assister au pétrissage, au tournage, aux techniques de façonnage et de décor. Les visiteurs les plus audacieux pourront s’improviser potiers tourneurs le temps d’un bol.

Une exposition mettra en valeur les pièces réalisées au sein de l’atelier et la démarche de chaque artisan.

Atelier ouvert les samedi 1er et dimanche 2 avril, de 10h à 19h.

ACCES

Entrer dans le parc d’activité, tourner à droite en longeant la voie ferrée, puis première à gauche, premier bâtiment à droite avec le long toit : La Hutte. Le circuit sera fléché.

La Hutte Gruber 91 route des Romains Strasbourg 67200 Koenigshoffen Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « emiliecholet@yahoo.fr »}, {« type »: « email », « value »: « Jonathan2stab@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631506076 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

céramique poterie

Jonathan Stab