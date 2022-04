La Hungry Color Mourenx, 5 juin 2022, Mourenx.

La Hungry Color Plaine des Sports Chemin du Stade Mourenx

2022-06-05 12:00:00 – 2022-06-05 01:00:00 Plaine des Sports Chemin du Stade

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

5 EUR À partir de 12h : récupérez votre kit.

14h Echauffement collectif par la salle de sport SPORTIEMPO (Artix)

14h30 Départ de la course / marche sur le parcours de 5 kilomètres. Vous pouvez faire le parcours autant de fois que vous voulez !

18h30 Fermeture du parcours et final devant la scène

Autour du parcours : ambiance DJ, jeux gonflables accessibles à tous, animations.

De 20h à 1h : la soirée « AFTER HUNGRY COLOR »

La zone de départ se transforme alors en piste de danse géante :

4h d’ambiance avec avec DJ, jeux de lumières, distribution de goodies. Grand lâcher de poudre avec tous les participants

23h Feu d’artifice.

Restauration et buvette géante

+33 5 59 67 12 54

Hungry Color

Plaine des Sports Chemin du Stade Mourenx

