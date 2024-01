LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB LA HUNE St Benoit, jeudi 4 avril 2024.

Le Jamel Comedy Club projette la lumière sur des jeunes étoiles montantes de l’humour en France depuis bientôt deux décennies. Plébiscitée par le public comme par la presse, la troupe du Jamel Comedy Club, véritable écloserie de jeunes talents comiques repérés par Jamel Debbouze, propose un spectacle collectif avec les humoristes de demain : des artistes de stand up enchaînent vannes, sketchs et happenings avec fraîcheur et simplicité !Fous rires et expérience unique garantis.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:45

LA HUNE 1 av. du Champ de la Caille 86280 St Benoit 86