LES COQUETTES ‘MERCI FRANCIS’ – LES COQUETTES » MERCI FRANCIS » LA HUNE St Benoit, 19 mars 2024, St Benoit.

Dans leur nouveau spectacle, » Merci Francis ! » nominé aux Molières 2023 Les Coquettes tentent de répondre avec pertinence et bonne humeur à des questions cruciales, quotidiennes et politiques, à savoir Qu’est-ce que ça fait de vieillir ? , Pourquoi les frotteurs se frottent ? , Qui est Francis ?». L’harmonie de leurs voix, leurs textes, intelligents, bien observés, plein d’humour, de subtilité et de réalisme parfois cru et sans complexe vous ébourifferont. Oreilles chastes s’abstenir.

Tarif : 28.20 – 43.50 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:45

LA HUNE 1 av. du Champ de la Caille 86280 St Benoit