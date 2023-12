DANI LARY LA HUNE St Benoit, 7 mars 2024, St Benoit.

Un père, un fils, un loft, une fête d’anniversaire……Voici les ingrédients du nouveau spectacle de Dani Lary. Après avoir incarné pendant 30 ans le magicien de la démesure, Dani Lary revient avec une création plus « intime », drôle et familial Entre choc des générations, duels, surprises et imprévus, la magie est toujours de la partie. De quoi faire rêver et rire petits et grands !

Tarif : 28.20 – 43.50 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:45

LA HUNE 1 av. du Champ de la Caille 86280 St Benoit