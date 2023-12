CHERS PARENTS LA HUNE St Benoit, 14 février 2024, St Benoit.

Les trois enfants d’une famille plus qu’unie sont appelés d’urgence par leurs parents pour une nouvelle qui va bouleverser leur vie à tous et déclencher une cascade de rebondissementsNominée aux Molières 2022, cette comédie familiale drôle et acide à souhait vous tiendra en haleine tout le long du spectacle jusqu’à la dernière réplique.

Tarif : 33.20 – 40.50 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:45

Réservez votre billet ici

LA HUNE 1 av. du Champ de la Caille 86280 St Benoit