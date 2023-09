JEAN-FRANCOIS ZYGEL LA HUNE St Benoit Catégorie d’Évènement: St Benoit JEAN-FRANCOIS ZYGEL LA HUNE St Benoit, 14 décembre 2023, St Benoit. JEAN-FRANCOIS ZYGEL LA HUNE a lieu à la date du 2023-12-14 à 20:45:00.

Tarif : 25 à 39.5 euros. Pianiste virtuose, compositeur et génial improvisateur, Jean-François Zygel est aimé de tous les mélomanes. Renouvelant l’art du piano, Jean François Zygel fait de chacun de ses concerts un événement unique, inattendu, imprévisible.Pour son retour à La Hune, il a imaginé un hommage au père de tous les improvisateurs : Jean-Sébastien Bach, se souvenant du XVIIIe siècle pour mieux inventer le XXIe…Pour tous les amateurs de musique sans modération ! Réservez votre billet ici LA HUNE

LA HUNE
1 av. du Champ de la Caille St Benoit 86280

