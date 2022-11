Découvrir le métier de Digital Business Developer La Hune Coworking Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Découvrir le métier de Digital Business Developer La Hune Coworking, 25 novembre 2022, Le Havre. Découvrir le métier de Digital Business Developer Vendredi 25 novembre, 10h00 La Hune Coworking

Sur inscription

Digital Business Developer : quand votre personnalité est votre meilleur atout ! Venez découvrir ce métier qui va booster votre carrière. La Hune Coworking 154 Rue Victor Hugo 76600 Le Havre Les Gobelins Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie Venez à la rencontre de Manuella et Clémentine pour découvrir le métier porteur de « Digital Business Developer » et les opportunités d’emplois dans nos entreprises partenaires. Rocket School recrute sur la personnalité, ni sur le CV, ni sur les diplômes. Nous vous attendons !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T10:00:00+01:00

2022-11-25T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu La Hune Coworking Adresse 154 Rue Victor Hugo 76600 Le Havre Les Gobelins Ville Le Havre lieuville La Hune Coworking Le Havre Departement Seine-Maritime

La Hune Coworking Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Découvrir le métier de Digital Business Developer La Hune Coworking 2022-11-25 was last modified: by Découvrir le métier de Digital Business Developer La Hune Coworking La Hune Coworking 25 novembre 2022 La Hune Coworking Le Havre le havre

Le Havre Seine-Maritime