TÉLÉTHON – BAPTÊME COPILOTE La Houssière, 3 décembre 2023, La Houssière.

La Houssière,Vosges

Les enfants peuvent participer à partir de 8 ans. Buvette et snack sur place.

Un grand nombre de voiture de toutes catégories confondues seront présentes. L’argent récolté des baptêmes sera reversé en totalité à l’association AFM-Téléthon.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. 10 EUR.

La Houssière 88430 Vosges Grand Est



Children aged 8 and over can take part. Refreshments and snacks on site.

A large number of cars of all categories will be present. All proceeds from the baptisms will be donated to the AFM-Téléthon association.

Pueden participar niños a partir de 8 años. Refrescos y tentempiés in situ.

Se contará con la presencia de un gran número de coches de todas las categorías. Todo el dinero recaudado se donará a la asociación AFM-Téléthon.

Kinder können ab 8 Jahren teilnehmen. Getränke und Snacks vor Ort.

Eine große Anzahl von Autos aller Kategorien wird anwesend sein. Die Einnahmen aus den Taufen gehen vollständig an den Verein AFM-Téléthon.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES