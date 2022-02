« La Hourre, un jardin aux portes de la ville » Parc de l’Hôtel du Département Pessan Catégories d’évènement: Gers

Parc de l’Hôtel du Département, le samedi 4 juin à 11:00

Une balade dans ce jardin à l’anglaise vous emmènera à la découverte d’un château, d’un orphelinat, d’une ferme-école et même d’un ancien couvent de Carmélites ! Sur les traces de notables auscitains et d’espèces botaniques rares, venez découvrir 400 ans d’histoire dans ce qui est devenu le parc de l’Hôtel du Département du Gers.

Nombre de places limité. Pas de réservation. Port du masque obligatoire.

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:30:00

