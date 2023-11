Exposition de Janusz Malik La Hourquie café Morlaàs, 24 novembre 2023, Morlaàs.

Morlaàs,Pyrénées-Atlantiques

Peintre primitif moderne artiste auteur atypique voguant contre vents et marées entre musique, écriture et arts plastiques..

2023-11-24 fin : 2023-11-27 . EUR.

La Hourquie café Place de la Hourquie

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Modern primitive painter, atypical artist and author, sailing against all odds between music, writing and the visual arts.

Pintor primitivo moderno, artista y autor atípico que navega contra viento y marea entre la música, la escritura y las artes plásticas.

Primitiv-moderner Maler, Künstler und Autor, der gegen alle Widrigkeiten zwischen Musik, Schriftstellerei und bildender Kunst segelt.

