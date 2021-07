La Houle • Seppuku / Take Me Out Terrasse du Trabendo, 19 août 2021-19 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 19 août 2021

de 19h à 2h

gratuit

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air!

• LA HOULE

Promesse de la nouvelle scène pop francophone indépendante, La Houle ausculte les sonorités noise et électronique, tout en cultivant une certaine poésie froide et déroutante. Désormais installé à Angers, le groupe prépare son nouvel album, à paraître à l’automne 2021 chez October Tone et Music from the Masses, laissant derrière elle « ces souvenirs, vagues et distants, qui s’étirent ».

• SEPPUKU

Seppuku verse une pop à un seul tranchant et fait couler le son de la veine. Violence délicate et exotique, chaque chanson est un suicide différent, sans perdre la face. Après quelques dates à Paris, Marseille et Bruxelles et de trop rares titres lâchés sur internet notamment via la compile du label Megaterra, le groupe sort enfin son premier EP enregistré et masterisé dans le studio du musicien Apollo Noir à Paris. Il est paru le 4 avril en vinyle et digital sur le label Si Moiré Disques.

Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)



Contact :Terrasse du Trabendo 0149234190 https://www.facebook.com/events/873198310071441

Date complète :

