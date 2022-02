La houle és avettes Salle Edelweiss, 26 février 2022, Plérin.

La houle és avettes

Salle Edelweiss, le samedi 26 février à 20:00

Les abeilles bourdonnent dans toutes les langues selon leurs territoires. Les gens chantent à l’unisson leurs milliers de langues sous le regard bienveillant de Meman Grande… Les blés et les coquelicots se lèvent mais les orages, les guerres et les lois dérangent les moissons. La honte munie de ses couteaux fait des ravages. Un vent d’oubli de lève et colporte la nouvelle : le gallo serait-il mort? Mais c’et ti que ça vezonne core den la Houle ès avettes? La diversité de la langue et son histoire seront à l’honneur avec humour, théâtre, conte, chants et musique. Comme les avettes butinent des plantes à la floraison menacée, tout comme les langues minoritaires, ils ont collecté des témoignages en gallo pour créer ce spectacle.

10 €

Spectacle en gallo avec Marie Chiff’mine et Matao Rollo

Salle Edelweiss Quai Guinard Plérin Plérin Côtes-d’Armor



