**La Houle es avettes -** _**La caverne des abeilles**_ Les abeilles – autrement dit avettes en gallo – bourdonnent dans toutes les langues selon leurs territoires. Les gens chantent à l’unisson leurs milliers de langues sous le regard bienveillant de Meman Grande…Les blés et les coquelicots se lèvent, mais les orages, les guerres et les lois dérangent les moissons. La honte munie de ses couteaux fait des ravages mais les gens chantent encore dans – La houle es avettes – autrement dit la caverne des abeilles en dialecte de latin moderne. Un vent d’oubli se lève et colporte la nouvelle : Le gallo serait-il mort ? Sous leurs casquettes d’herboristes-conteurs, **Marie Chiff’mine et Mataô Rollo** mènent l’enquête. Sur un plat d’oralités épicées de contes, de théâtre, de chants et de musiques, la Compagnie du Grenier Vert vous convie à la dégustation de cette cueillette.

Réservation, de 8€ (réduit), 10€ (partenaire), 11 € (réservation), 12€ (guichet le soir du spectacle)

Spectacle en gallo Centre culturel Le Forum 56100 Nivillac Nivillac Morbihan

