La Hotte du Père Noël Saint-Astier, 4 décembre 2021, Saint-Astier.

La Hotte du Père Noël Place de la République Halle Saint-Astier

2021-12-04 – 2021-12-23 Place de la République Halle

Saint-Astier Dordogne Saint-Astier

-Expo-vente d’artisanat local et produits gourmands sous la halle.

Horaires d’ouverture : lundi-mardi-jeudi-vendredi : 10h-12h30 / 15h-18h30 / Mercredi, week-ends et vacances scolaires (20/12 au 23/12) : 10h-18h30

-Activités créatives gratuites pour les enfants : fabrication d’une décoration de Noël les mercredis, week-ends et vacances scolaires (20/12 au 23/12), de 10h30 à 16h, Place de la République (barnums).

Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56

+33 6 60 43 04 56

Place de la République Halle Saint-Astier

