La Honte Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu

2022-03-08

Eu Seine-Maritime La Honte, François Hien – La Divine Comédie.

Un soir, Louis, professeur d’université d’une cinquantaine d’années, a une relation sexuelle avec une de ses doctoresses, Géraldine, venue à son domicile poser des questions sur sa thèse. Pas de contrainte physique de la part du professeur, pas de refus clair de la part de l’étudiante, pas non plus d’expression claire de son consentement. Nous assistons à la scène : mais voyons-nous tous la même chose ? La Honte, François Hien – La Divine Comédie.

communication.tdcharmes@gmail.com +33 2 35 86 29 09 http://www.theatre-des-charmes.com/

