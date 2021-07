La Honte de François Hien Théâtre Lisieux Normandie, 24 février 2022-24 février 2022, Lisieux.

La Honte de François Hien

Théâtre Lisieux Normandie, le jeudi 24 février 2022 à 20:00

Par la compgnie Divine comédie. Un soir, Louis, un professeur d’université, a une relation sexuelle avec une de ses doctorantes, Géraldine, venue à son domicile le questionner sur sa thèse. Pas de contrainte physique de la part du professeur, pas de refus clair de la part de l’étudiante, pas non plus d’expression claire de son consentement. Nous assistons à la scène : mais voyons-nous tous la même chose ? Après quelques semaines, Géraldine signale à l’université un « comportement inapproprié ». Plus tard, elle parlera de viol. Le silence de l’université suscite un tel tollé auprès d’une partie des étudiants, qu’est mise en place une commission disciplinaire publique, animée par deux professeurs. Au cours de ce « procès » poignant, les certitudes se fissurent, la justice semble s’inventer devant nous, la révolte cherche sourdement sa voix… Bâtie à partir de nombreux témoignages sur les rapports de pouvoir dans la sexualité, la question du consentement, son expression, et des concepts du féminisme contemporain – culture du viol, masculinité toxique, codes de la société patriarcale – la pièce place le public et les protagonistes en situation d’interroger, encore et encore, la scène inaugurale, d’exprimer ses ressentis et ses opinions pour mieux les analyser, les questionner…

de 6 à 12 €

La Justice en question…

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char, Lisieux Lisieux Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:00:00 2022-02-24T21:15:00