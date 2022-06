La Hochfeldoise Hochfelden Hochfelden Catégories d’évènement: 67270

HOCHFELDEN

La Hochfeldoise Hochfelden, 16 octobre 2022, Hochfelden. La Hochfeldoise Hochfelden

2022-10-16 09:00:00 – 2022-10-16 12:00:00

Hochfelden 67270 Hochfelden EUR Dans le cadre de l’Octobre Rose, la course de La Hochfeldoise aura lieu le 16 octobre prochain afin de lever des fonds pour l’association « Coeur des Sables » afin d’ouvrir une structure d’accueil pour les malades du cancer et leur famille ; des activités seront proposées afin d’améliorer leur quotidien sur le secteur. +33 6 88 45 00 14 Dans le cadre de l’Octobre Rose, la course de La Hochfeldoise aura lieu le 16 octobre prochain afin de lever des fonds pour l’association « Coeur des Sables » afin d’ouvrir une structure d’accueil pour les malades du cancer et leur famille ; des activités seront proposées afin d’améliorer leur quotidien sur le secteur. Hochfelden

dernière mise à jour : 2022-01-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

Détails Catégories d’évènement: 67270, HOCHFELDEN Autres Lieu Hochfelden Adresse Ville Hochfelden lieuville Hochfelden Departement 67270

Hochfelden Hochfelden 67270 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hochfelden/

La Hochfeldoise Hochfelden 2022-10-16 was last modified: by La Hochfeldoise Hochfelden Hochfelden 16 octobre 2022 67270 Hochfelden

Hochfelden 67270