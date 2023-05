Traversée du havre de Surville Lieu de RDV indiqué à la réservation, 14 août 2023, La Haye.

Venez découvrir en short et pieds nus cet espace naturel littoral exceptionnel. Vous pourrez goûter aux plantes qui vivent au contact du sel et observer quelques oiseaux. Longueur : 2 km. Réservation obligatoire en ligne : https://www.tourisme-cocm.fr/Agenda..

2023-08-14 à 13:00:00 ; fin : 2023-08-14 15:30:00. .

Lieu de RDV indiqué à la réservation Surville

La Haye 50250 Manche Normandie



Come and discover this exceptional natural coastal area in shorts and bare feet. You can taste the plants that live in contact with the salt and observe some birds. Length: 2 km. Reservation required online: https://www.tourisme-cocm.fr/Agenda.

Venga a descubrir esta excepcional zona costera natural en pantalón corto y descalzo. Podrá degustar las plantas que viven en contacto con la sal y observar algunas aves. Longitud: 2 km. Reserva obligatoria en línea: https://www.tourisme-cocm.fr/Agenda.

Entdecken Sie in Shorts und barfuß diesen außergewöhnlichen Küsten-Naturraum. Sie können die Pflanzen probieren, die im Kontakt mit dem Salz leben, und einige Vögel beobachten. Länge: 2 km. Online-Reservierung erforderlich: https://www.tourisme-cocm.fr/Agenda.

Mise à jour le 2023-05-01 par Côte Ouest Centre Manche