Expo vente créations zéro déchet et enfant La maison éphémère, 16 mai 2023, La Haye. Expo / vente de mes créations artisnale en couture zéro déchet, pour enfant et accessoires.

Personnalisable par le biais de broderie.

Vendredi 2023-05-16 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-20 18:00:00. .

La maison éphémère

La Haye 50250 Manche Normandie



Exhibition / sale of my creations artisnale in zero waste sewing, for children and accessories.

Customizable through embroidery Exposición / venta de mis creaciones en costura residuo cero, para niños y accesorios.

Personalizable a través del bordado Ausstellung/Verkauf meiner kunstvollen Kreationen in Zero Waste Couture, für Kinder und Accessoires.

Mise à jour le 2023-05-12

