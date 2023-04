Maman Manuelle à la maison éphémère de la Haye -du -Puits 5, rue Emile Poirier, 2 mai 2023, La Haye.

Maman Manuelle conçoit et réalise vos chaussons en cuir (semelles souples) personnalisés pour bébé, enfants et adultes.

Fabrication 100% artisanale « Made in Normandie »

Autres articles de Maman-Manuelle: Porte-monnaie, sacs, bijoux en cuir, chaussons en tissus semelles cuir….

Vendredi 2023-05-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 18:00:00. .

5, rue Emile Poirier

La Haye 50250 Manche Normandie



Maman Manuelle designs and produces your personalized leather slippers (soft soles) for babies, children and adults.

100% handmade « Made in Normandy »

Other articles from Maman-Manuelle: Purses, bags, leather jewelry, leather-soled fabric slippers…

Maman Manuelle diseña y fabrica sus zapatillas de piel personalizadas (suelas blandas) para bebés, niños y adultos.

100% hechas a mano « Made in Normandy »

Otros productos Maman-Manuelle: monederos, bolsos, joyas de cuero, zapatillas de tela con suela de cuero…

Maman Manuelle entwirft und fertigt Ihre personalisierten Lederschuhe (weiche Sohlen) für Babys, Kinder und Erwachsene.

100% handwerkliche Herstellung « Made in Normandie »

Weitere Artikel von Maman-Manuelle: Geldbörsen, Taschen, Lederschmuck, Stoffschuhe mit Ledersohle…

Mise à jour le 2023-04-21 par Côte Ouest Centre Manche