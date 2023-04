Boud’fil et Boud’ficelle expose à la maison éphémère 5, rue Emile Poirier, 2 mai 2023, La Haye.

Installée à Pirou je partage mon temps de création au bois, au macramé décorations et bijoux ainsi qu’à la couture et à la sculpture de fil de fer.

Vous pouvez me retrouver sur mon Facebook « Boud’fil et Boud’ficelle ».

Vendredi 2023-05-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 18:00:00. .

5, rue Emile Poirier

La Haye 50250 Manche Normandie



Based in Pirou, I share my time creating wood, macramé decorations and jewelry as well as sewing and wire sculpture.

You can find me on my Facebook « Boud’fil et Boud’ficelle »

Afincada en Pirou, comparto mi tiempo creando madera, adornos de macramé y joyas, así como cosiendo y esculpiendo con alambre.

Puedes encontrarme en mi Facebook « Boud’fil et Boud’ficelle »

Ich habe mich in Pirou niedergelassen und teile meine kreative Zeit mit Holz, Makramee, Dekorationen und Schmuck sowie mit Nähen und Drahtschnitzen.

Sie können mich auf meiner Facebook-Seite « Boud’fil et Boud’ficelle » finden

