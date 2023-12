Auditions à goûter ! La Haye-du-Puits La Haye, 27 janvier 2024, La Haye.

La Haye Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-01-27

Chouette ! Les classes de flûte, violon et piano de l’école de musique sont de sortie pour un après-midi musical au coeur de la médiathèque. Un moment privilégié à partager avec élèves et professeurs, le temps d’un choix de livres, d’une écoute détendue ou du goûter !

Lectures de textes à voix haute pendant les auditions par les personnes intéressées

Tout public, gratuit.

Chouette ! Les classes de flûte, violon et piano de l’école de musique sont de sortie pour un après-midi musical au coeur de la médiathèque. Un moment privilégié à partager avec élèves et professeurs, le temps d’un choix de livres, d’une écoute détendue ou du goûter !

Lectures de textes à voix haute pendant les auditions par les personnes intéressées

Tout public, gratuit

Chouette ! Les classes de flûte, violon et piano de l’école de musique sont de sortie pour un après-midi musical au coeur de la médiathèque. Un moment privilégié à partager avec élèves et professeurs, le temps d’un choix de livres, d’une écoute détendue ou du goûter !

Lectures de textes à voix haute pendant les auditions par les personnes intéressées

Tout public, gratuit

.

La Haye-du-Puits Médiathèque de la Haye – 5, rue de la libération

La Haye 50250 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par Côte Ouest Centre Manche