Tapis à histoires : ateliers couture La Haye-du-Puits La Haye Catégories d’Évènement: La Haye

Manche Tapis à histoires : ateliers couture La Haye-du-Puits La Haye, 24 janvier 2024, La Haye. La Haye Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 10:00:00

fin : 2024-01-24 Vous aimez coudre ? En compagnie d’Annick et Geneviève participez à la confection participative d’un tapis à histoires, à partir de deux albums jeunesse qui parlent de sorcière et de forêts. Un bel objet qui sera utilisé ensuite pour animer des temps de lectures auprès des enfants. A partir de 12 ans, gratuit, sur inscription – rudiments en couture demandés.

Vous aimez coudre ? En compagnie d’Annick et Geneviève participez à la confection participative d’un tapis à histoires, à partir de deux albums jeunesse qui parlent de sorcière et de forêts. Un bel objet qui sera utilisé ensuite pour animer des temps de lectures auprès des enfants. A partir de 12 ans, gratuit, sur inscription – rudiments en couture demandés

Vous aimez coudre ? En compagnie d’Annick et Geneviève participez à la confection participative d’un tapis à histoires, à partir de deux albums jeunesse qui parlent de sorcière et de forêts. Un bel objet qui sera utilisé ensuite pour animer des temps de lectures auprès des enfants. A partir de 12 ans, gratuit, sur inscription – rudiments en couture demandés .

La Haye-du-Puits Médiathèque de la Haye – 5, rue de la libération

La Haye 50250 Manche Normandie

Mise à jour le 2023-12-13 par Côte Ouest Centre Manche Détails Catégories d’Évènement: La Haye, Manche Autres Code postal 50250 Lieu La Haye-du-Puits Adresse La Haye-du-Puits Médiathèque de la Haye - 5, rue de la libération Ville La Haye Departement Manche Lieu Ville La Haye-du-Puits La Haye Latitude 49.2904089 Longitude -1.5459166 latitude longitude 49.2904089;-1.5459166

La Haye-du-Puits La Haye Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-haye/