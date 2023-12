Nuit de la lecture : le corps La Haye-du-Puits La Haye, 20 janvier 2024, La Haye.

La Haye Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20

•10h : Ayurveda & Yoga

Atelier avec Frédérique. Temps d’échange sur la vision ayurvédique du corps et comment en prendre soin puis initiation douce au Yoga.

Prévoir un tapis et une tenue confortable.

Adultes, gratuit, sur inscription

•18h30 : Eh bien, dansez maintenant !

Spectacle participatif avec la Cie A fleur de mots. Musique, théâtre et danse pour explorer ce qui circule entre les mots et le corps.

Tout public, sur inscription.

La Haye-du-Puits Médiathèque de la Haye – 5, rue de la libération

La Haye 50250 Manche Normandie



