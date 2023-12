Café philo : le passé La Haye-du-Puits La Haye Catégories d’Évènement: La Haye

Manche Café philo : le passé La Haye-du-Puits La Haye, 18 janvier 2024, La Haye. La Haye Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 20:00:00

fin : 2024-01-18 « Que faire du passé ? » Janvier…mois de la nouvelle année, des bonnes résolutions. Une page se tourne, une année recommence. Mais que faire de tout ce qui est derrière nous ? Que faire du passé ? Et puis quel passé ?

Venez parler du passé au présent, durant un café-philo convivial ! Adultes, gratuit, sur inscription.

« Que faire du passé ? » Janvier…mois de la nouvelle année, des bonnes résolutions. Une page se tourne, une année recommence. Mais que faire de tout ce qui est derrière nous ? Que faire du passé ? Et puis quel passé ?

Venez parler du passé au présent, durant un café-philo convivial ! Adultes, gratuit, sur inscription

« Que faire du passé ? » Janvier…mois de la nouvelle année, des bonnes résolutions. Une page se tourne, une année recommence. Mais que faire de tout ce qui est derrière nous ? Que faire du passé ? Et puis quel passé ?

Venez parler du passé au présent, durant un café-philo convivial ! Adultes, gratuit, sur inscription .

La Haye-du-Puits Médiathèque de la Haye – 5, rue de la libération

La Haye 50250 Manche Normandie

Mise à jour le 2023-12-13 par Côte Ouest Centre Manche Détails Catégories d’Évènement: La Haye, Manche Autres Code postal 50250 Lieu La Haye-du-Puits Adresse La Haye-du-Puits Médiathèque de la Haye - 5, rue de la libération Ville La Haye Departement Manche Lieu Ville La Haye-du-Puits La Haye Latitude 49.2903875 Longitude -1.5459984 latitude longitude 49.2903875;-1.5459984

La Haye-du-Puits La Haye Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-haye/