Tampons cygnes et orties La Haye-du-Puits La Haye, 25 novembre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

A partir de la lecture du conte des Cygnes sauvages, venez créer avec Mathilde Loisel vos personnages imaginaires en utilisant les techniques du tampon, du collage et du découpage. Port d’une blouse ou de vieux habits conseillé.

Adultes et enfants à partir de 8 ans.

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 . .

La Haye-du-Puits Médiathèque de la Haye – 5, rue de la libération

La Haye 50250 Manche Normandie



Based on the tale of the Wild Swans, come and create your own imaginary characters with Mathilde Loisel, using stamping, collage and decoupage techniques. We recommend wearing a smock or old clothes.

Adults and children aged 8 and over

Basado en el cuento de los Cisnes Salvajes, ven a crear tus propios personajes imaginarios con Mathilde Loisel, utilizando técnicas de estampación, collage y decoupage. Se recomienda llevar un delantal o ropa vieja.

Adultos y niños a partir de 8 años

Ausgehend von der Lektüre des Märchens « Die wilden Schwäne » kreieren Sie mit Mathilde Loisel Ihre Fantasiegestalten mithilfe von Stempel-, Collage- und Decoupagetechniken. Das Tragen eines Kittels oder alter Kleidung wird empfohlen.

Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren

Mise à jour le 2023-10-28 par Côte Ouest Centre Manche