Tapis à histoires : ateliers couture La Haye-du-Puits La Haye, 15 novembre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

Vous aimez coudre ? En compagnie d’Annick et Geneviève participez à la confection participative d’un tapis à histoires, à partir de deux albums jeunesse qui parlent de sorcière et de forêts. Un bel objet qui sera utilisé ensuite pour animer des temps de lectures auprès des enfants.

A partir de 12 ans, rudiments en couture demandés.

2023-11-15 10:00:00

La Haye-du-Puits Médiathèque de la Haye – 5, rue de la libération

La Haye 50250 Manche Normandie



Do you like sewing? Join Annick and Geneviève as they help you make a story carpet, based on two children?s books about witches and forests. A beautiful object that will then be used to animate reading sessions with children.

Ages 12 and up, basic sewing skills required

¿Te gusta coser? Únete a Annick y Geneviève para que te ayuden a confeccionar una alfombra de cuento, basada en dos libros infantiles sobre brujas y bosques. El resultado será un bonito objeto que podrá utilizarse para leer a los niños.

A partir de 12 años, se requieren conocimientos básicos de costura

Nähen Sie gerne? Mit Annick und Geneviève können Sie an der Herstellung eines Geschichtenteppichs aus zwei Kinderbüchern teilnehmen, die von Hexen und Wäldern handeln. Ein schönes Objekt, das später für Lesungen mit Kindern verwendet werden kann.

Ab 12 Jahren, Grundkenntnisse im Nähen erforderlich

