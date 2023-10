La bière et ses mystères La Haye-du-Puits La Haye, 7 novembre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

En compagnie de Dim, du bar Orge & Houblon de La Haye, partez à la découverte d’un univers riche et varié. Goûts, origines, couleurs, brassages… Après ce moment savant et convivial, la bière n’aura plus aucun secret pour vous !

En partenariat avec la CC Côte Ouest Centre Manche « La Bibliothèque dans tous les sens ».

La Haye-du-Puits Médiathèque de la Haye – 5, rue de la libération

La Haye 50250 Manche Normandie



In the company of Dim, from the Orge & Houblon bar in The Hague, discover a rich and varied world. Tastes, origins, colors, brews? After this informative and convivial experience, beer will hold no secrets for you!

In partnership with the CC Côte Ouest Centre Manche « La Bibliothèque dans tous les sens »

En compañía de Dim, del bar Orge & Houblon de La Haya, descubra un mundo rico y variado. Sabores, orígenes, colores, cervezas.. Después de esta experiencia informativa y distendida, la cerveza ya no tendrá secretos para usted

En colaboración con CC Côte Ouest Centre Manche « La Bibliothèque dans tous les sens »

Entdecken Sie mit Dim von der Bar Orge & Houblon in Den Haag eine reiche und vielfältige Welt des Bieres. Geschmack, Herkunft, Farben, Brauverfahren? Nach dieser gelehrten und geselligen Runde wird das Bier kein Geheimnis mehr für Sie sein!

In Zusammenarbeit mit der CC Côte Ouest Centre Manche « Die Bibliothek in allen Sinnen »

