Exposition « Natures (de) sorcières » La Haye-du-Puits La Haye, 6 novembre 2023, La Haye.

La Haye,Manche

Le personnage de la sorcière est ancré dans l’imaginaire collectif mais que gardons-nous de ces femmes sacrifiées et oubliées de l’Histoire ?

A travers le mythe (Circée) les contes (Les cygnes sauvages d’Andersen) ou les légendes (Les oies de Pirou), Mathilde Loisel, artiste graveuse cherche à modifier nos représentations et rendre visibles les liens privilégiés de ces femmes avec la Nature.

Vernissage et rencontre avec l’artiste le samedi 25 novembre à 11h30.

Vendredi 2023-11-06 fin : 2024-01-06 . .

La Haye-du-Puits Médiathèque de la Haye – 5, rue de la libération

La Haye 50250 Manche Normandie



The character of the witch is rooted in the collective imagination, but what do we have to say about these women who were sacrificed and forgotten by history?

Through myth (Circeus), fairy tales (Andersen?s wild swans) and legends (Pirou?s geese), printmaker Mathilde Loisel seeks to change our representations and make visible these women?s privileged links with Nature.

Opening and meeting with the artist Saturday, November 25, 11:30 a.m

El personaje de la bruja está muy arraigado en nuestro imaginario colectivo, pero ¿qué tenemos que decir de estas mujeres sacrificadas y olvidadas por la historia?

A través del mito (Circée), los cuentos de hadas (los cisnes salvajes de Andersen) y las leyendas (las ocas de Pirou), Mathilde Loisel, artista grabadora, pretende cambiar nuestras representaciones y hacer visible la especial relación entre estas mujeres y la Naturaleza.

Inauguración y encuentro con la artista el sábado 25 de noviembre a las 11.30 h

Die Figur der Hexe ist in der kollektiven Vorstellungswelt fest verankert, doch was ist mit diesen Frauen, die geopfert und von der Geschichte vergessen wurden?

Anhand von Mythen (Circe), Märchen (Andersens wilde Schwäne) oder Legenden (Die Gänse von Pirou) versucht die Künstlerin Mathilde Loisel, unsere Vorstellungen zu verändern und die besondere Verbindung dieser Frauen mit der Natur sichtbar zu machen.

Vernissage und Treffen mit der Künstlerin am Samstag, den 25. November um 11.30 Uhr

